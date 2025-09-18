Piece de théâtre Panique à la Maison de retraite Épinal

Piece de théâtre Panique à la Maison de retraite

Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 15:00:00

Panique à bord ! Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir. Les pensionnaires de la maison de retraite « Les Chrysanthèmes » se retrouvent seuls. Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire. Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.Tout public

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Panic on board! The day staff have finished their shift. The night staff announce that they won’t be working tonight. The residents of the « Les Chrysanthèmes » retirement home find themselves alone. Josette Janssen, former concierge at the Elysée Palace, decides to take matters into her own hands, for better or for worse. Quiproquos and outrageous situations make this comedy a pure pleasure for the whole family.

German :

Panik an Bord! Das Tagespersonal hat seine Schicht beendet. Das Nachtpersonal kündigt an, dass es heute Abend nicht zur Arbeit kommen wird. Die Bewohner des Altenheims « Les Chrysanthèmes » sind auf sich allein gestellt. Josette Janssen, die ehemalige Hausmeisterin des Elysee-Palastes, beschließt, die Dinge in die Hand zu nehmen zum Guten und zum Lachen. Quiproquos und unglaubliche Situationen machen aus dieser Komödie ein reines Vergnügen, bei dem die ganze Familie lachen kann.

Italiano :

Panico a bordo! Il personale diurno ha terminato il proprio turno. Il personale notturno annuncia che questa sera non si presenterà al lavoro. I residenti della casa di riposo « Les Chrysanthèmes » si ritrovano soli. Josette Janssen, ex portinaia dell’Eliseo, decide di prendere in mano la situazione, nel bene e nel male. Quiproquo e situazioni scandalose fanno di questa commedia un puro piacere per tutta la famiglia.

Espanol :

¡Pánico a bordo! El personal de día ha terminado su turno. El personal de noche anuncia que no acudirá a trabajar esta tarde. Los residentes de la residencia de ancianos « Les Chrysanthèmes » se encuentran solos. Josette Janssen, antigua portera del Elíseo, decide tomar cartas en el asunto, para bien o para mal. Quiproquos y situaciones rocambolescas hacen de esta comedia un puro placer para toda la familia.

