Pièce de théâtre Panique au Ministère Salle Le Cristal Plouénan
Pièce de théâtre Panique au Ministère Salle Le Cristal Plouénan dimanche 15 février 2026.
Pièce de théâtre Panique au Ministère
Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
La troupe de théâtre Uni Vers Cène présente Panique au Ministère au profit de l’ADMR et du DASAD.
Rires garantis et solidarité au rendez-vous !
Ouverture de la billetterie à 14h30. Réservation possible par téléphone. .
Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 19 11 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pièce de théâtre Panique au Ministère
L’événement Pièce de théâtre Panique au Ministère Plouénan a été mis à jour le 2026-02-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX