Roumare

Pièce de théatre Patrick Juan

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Roum’Comedy présent la pièce de théatre Patrick Juan mise en scène par Maxime Meunier.

Patrick Juan débarque à Roumare !

Et si un simple “bonjour” pouvait tout faire basculer… ?

Patrick n’a rien demandé à personne.

Pas vraiment charmeur.

Pas vraiment prêt.

Et pourtant… impossible d’échapper aux regards, aux malentendus et aux situations complètement improbables

Patrick Juan débarque à Roumare pour un week-end placé sous le signe du rire, des quiproquos et de la séduction… malgré lui !

Après cette pièce, vous ne verrez plus jamais un simple “bonjour” de la même façon…

La pièce dure 1h15

San réservation, participation au chapeau .

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15

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English : Pièce de théatre Patrick Juan

L’événement Pièce de théatre Patrick Juan Roumare a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin