Pièce de théatre Patrick Juan Salle polyvalente Roumare
Pièce de théatre Patrick Juan Salle polyvalente Roumare samedi 27 juin 2026.
Roumare
Pièce de théatre Patrick Juan
Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Le Roum’Comedy présent la pièce de théatre Patrick Juan mise en scène par Maxime Meunier.
Patrick Juan débarque à Roumare !
Et si un simple “bonjour” pouvait tout faire basculer… ?
Patrick n’a rien demandé à personne.
Pas vraiment charmeur.
Pas vraiment prêt.
Et pourtant… impossible d’échapper aux regards, aux malentendus et aux situations complètement improbables
Patrick Juan débarque à Roumare pour un week-end placé sous le signe du rire, des quiproquos et de la séduction… malgré lui !
Après cette pièce, vous ne verrez plus jamais un simple “bonjour” de la même façon…
La pièce dure 1h15
San réservation, participation au chapeau .
Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15
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English : Pièce de théatre Patrick Juan
L’événement Pièce de théatre Patrick Juan Roumare a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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