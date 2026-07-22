Informations pratiques

Vitré

Pièce de théâtre Pause de la compagnie Amonine

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Le centre culturel accompagne la nouvelle création de la compagnie Amonine, précédemment accueillie avec Personne n’est ensemble sauf moi en 2024. Pause est un spectacle co-construit avec des professionnelles du système judiciaire.

Dans une salle de pause qui n’existe pas, sans doute parce que la justice n’a pas le temps, il y a dix femmes. Elles sont conseillères pénitentiaires ou au planning familial, psychologue, médecin légiste, avocate, stagiaire. Elles travaillent, chaque jour, à empêcher la récidive. La récidive en matière de violences conjugales.

Nous cheminons avec elles sur trois journées, avec l’espoir que ce temps partagé ouvre sur une sérénité qui rende enfin possible la conciliation de ces volontés si paradoxales comprendre, juger, réparer et protéger.

Sur scène, elles sont comédiennes et professionnelles engagées au sein du système judiciaire. Jouant sur l’hybridation entre réalité et fiction, le travail de Clea Petrolesi s’ancre autour de sujets sociétaux via la récolte de témoignages, de paroles. Ses mises en scène œuvrent à faire émerger l’invisible pour un résultat précieux et lumineux.

Durée estimée 1h45

A partir de 14 ans.

Salle le Théâtre, 2 rue de Strasbourg 35 500 Vitré.

Réservation en ligne ou au centre culturel (sur les horaires d’ouverture). .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pièce de théâtre Pause de la compagnie Amonine Vitré a été mis à jour le 2026-07-17 par OT VITRE