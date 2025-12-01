Pièce de théâtre Permis d’aimer Centre culturel de Vichy Vichy

Pièce de théâtre Permis d’aimer

Centre culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Avant de recevoir leurs invités pour la soirée de crémaillère, le couple d’hôtes se disputent sur des sujets cachés jusque là, et la soirée ne fait que commencer…

English :

Before they welcome their guests for the housewarming party, the host couple argue about subjects that have been hidden until now, and the evening is just getting started…

