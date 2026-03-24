Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu VVF Saint Ignace Ascain
Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu VVF Saint Ignace Ascain samedi 28 mars 2026.
Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu
VVF Saint Ignace 53 Haranederrea Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du programme Ibilki, la mairie d’Ascain accueille la pièce de théâtre en basque.
L’auberge Pinpilinpauxen Benta est située dans un endroit isolé, et Maritxu en est à la fois la patronne et l’employée.
Un incendie s’est déclaré dans les montagnes et les forêts alentours, et les flammes ont encerclé l’auberge. La route qui y mène, ainsi que tous les autres chemins, sont coupés. Tous les moyens de communication sont également hors service. Maritxu, comme l’ensemble des clients présents, se retrouve complètement isolée… .
VVF Saint Ignace 53 Haranederrea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89
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English : Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu
L’événement Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu Ascain a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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