Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu VVF Saint Ignace Ascain

Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu

VVF Saint Ignace 53 Haranederrea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du programme Ibilki, la mairie d’Ascain accueille la pièce de théâtre en basque.

L’auberge Pinpilinpauxen Benta est située dans un endroit isolé, et Maritxu en est à la fois la patronne et l’employée.

Un incendie s’est déclaré dans les montagnes et les forêts alentours, et les flammes ont encerclé l’auberge. La route qui y mène, ainsi que tous les autres chemins, sont coupés. Tous les moyens de communication sont également hors service. Maritxu, comme l’ensemble des clients présents, se retrouve complètement isolée… .

VVF Saint Ignace 53 Haranederrea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89

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English : Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu

L’événement Pièce de théâtre Pinpilinpauxa horiak Mairu Ascain a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque