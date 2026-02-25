Pièce de théâtre Quai n°1 Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube

Pièce de théâtre Quai n°1

Salle La Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Par la compagnie Nive en Scène

Cette représentation met en œuvre un thriller haletant aux accents hitchcockiens, teinté d’humour et de satire. Dans une petite gare perdue au cœur de la France, un jour de grève générale, une femme de ménage et trois personnages que tout oppose se retrouvent coincés ensemble. Hasard, rêve ou étrange machination ?

Entre rebondissements inattendus, éclats de rire et moments d’émotion, la tension monte… et la clé du mystère semble se trouver entre les mains de la femme de ménage.

Au spectateur de démêler le vrai du faux ! .

Salle La Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 52 53 91

