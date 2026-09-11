Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Pièce de théâtre « Quai n°1 »

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Quai n°1 est un suspens hitchcockien à la limite du suspens non hitchcockien, ce n’est pas peu dire !

Pièce poignante en 1 acte avec rebondissements garantis sur le mode satirique et comique…

Dans une toute petite gare du fin fond de la France, un jour de grève générale, une femme de ménage et trois personnages qui ne devraient jamais se croiser se retrouvent là !

Est-ce un rêve ou une réalité ? La clef de la réponse se trouve dans les mains de la femme de ménage… ! Entre les différents fous rires, rires, émotions et secousses ce sera au spectateur de se déterminer. .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Pièce de théâtre « Quai n°1 »

L’événement Pièce de théâtre « Quai n°1 » Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves