Pièce de théâtre Règlement de couple Sarrebourg vendredi 7 novembre 2025.

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 21:45:00

2025-11-07

Certains sont faits pour vivre seul et d’autres pour vivre à deux…

Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date de péremption ?

Ludo et Sophie vont découvrir les sites de rencontres, sortir avec quelqu’un de plus jeune, gérer les ados ou, pourquoi pas, se remettre ensemble. Le débat est ouvert et ils vous invitent à en discuter avec eux !

Pièce de théâtre proposée par CLB Productions.

Billetterie physique Fnac, Auchan billetterie, carrefour billetterie, Cultura, Leclerc billetterie ainsi une billetterie sur place le jour de l’événement.

Billetterie en ligne via le lien de réservationTout public

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est laurenthesse@outlook.fr

English :

Some people are made for living alone, others for living together…

After years together and two children, Ludo and Sophie have separated for better or worse. Did they make the right decision? Does love have an expiration date?

Ludo and Sophie will discover dating sites, go out with someone younger, deal with teenagers or, why not, get back together. The debate is open, and they invite you to join in!

Play presented by CLB Productions.

Physical ticketing: Fnac, Auchan billetterie, Carrefour billetterie, Cultura, Leclerc billetterie and an on-site box office on the day of the event.

Online ticketing via reservation link

German :

Manche Menschen sind dazu bestimmt, allein zu leben, und andere sind dazu bestimmt, zu zweit zu leben…

Nach jahrelangem Zusammenleben und zwei Kindern haben sich Ludo und Sophie in guten wie in schlechten Zeiten getrennt. Haben sie die richtige Entscheidung getroffen? Hat die Liebe ein Verfallsdatum?

Ludo und Sophie werden Dating-Websites entdecken, jemanden Jüngeren daten, mit Teenagern umgehen oder, warum nicht, wieder zusammenkommen. Die Debatte ist eröffnet und sie laden Sie ein, mit ihnen darüber zu diskutieren!

Das Theaterstück wird von CLB Productions angeboten.

Physischer Kartenvorverkauf: Fnac, Auchan billetterie, carrefour billetterie, Cultura, Leclerc billetterie sowie ein Kartenvorverkauf vor Ort am Tag der Veranstaltung.

Online-Ticketing über den Buchungslink

Italiano :

Alcune persone sono fatte per vivere da sole, altre per vivere insieme…

Dopo anni insieme e due figli, Ludo e Sophie si sono separati, nel bene e nel male. Hanno preso la decisione giusta? L’amore ha una data di scadenza?

Ludo e Sophie scopriranno i siti di incontri, usciranno con qualcuno più giovane, si occuperanno di adolescenti o, perché no, torneranno insieme. Il dibattito è aperto e vi invitano a unirvi a loro!

Spettacolo presentato da CLB Productions.

Vendita dei biglietti in loco: Fnac, billetterie Auchan, billetterie Carrefour, Cultura, billetterie Leclerc e botteghino in loco il giorno dell’evento.

Biglietti online tramite il link di prenotazione

Espanol :

Algunas personas están hechas para vivir solas, otras para vivir juntas…

Tras años juntos y dos hijos, Ludo y Sophie se han separado, para bien o para mal. ¿Han tomado la decisión correcta? ¿Tiene el amor fecha de caducidad?

Ludo y Sophie descubrirán sitios de citas, saldrán con alguien más joven, lidiarán con adolescentes o, por qué no, volverán a estar juntos. Es un debate abierto, ¡y te invitan a unirte a ellos!

Obra presentada por CLB Productions.

Venta de entradas físicas: Fnac, Auchan billetterie, Carrefour billetterie, Cultura, Leclerc billetterie y taquilla in situ el día del evento.

Venta de entradas en línea a través del enlace de reserva

