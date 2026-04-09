La compagnie A ContraTempo porte à la scène le témoignage de Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah. Mis en scène par Emily Lombi, le spectacle revient sur son arrestation par la Gestapo, son passage au camp de Drancy, son incarcération au camp d’Auschwitz-Birkenau, puis son retour à Paris — seule, sans son père, son frère et son neveu. Au cœur d’un dispositif scénique mêlant images d’archives et images d’aujourd’hui, la comédienne Capucine Derval déroule le fil de cette histoire sensible pendant une heure, au cours de laquelle elle interprète au piano des compositions originales de Céline Lombi, nous invitant, à travers ce geste artistique, au devoir de mémoire.

Avec le soutien de : Ginette Kolinka, l’AFMD, l’AFMA, la LICRA et la Mairie du 17e arrondissement de Paris.

Par la compagnie A ContraTempo, mis en scène par Emily Lombi, avec la participation de Capucine Derval et mis en musique par Céline Lombi

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

maison.asso.07@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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