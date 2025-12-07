PIÈCE DE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE

Rue du Château Ortaffa Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Par la compagnie Les beaux masques, à la salle Carignan.

.

Rue du Château Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08

English :

By Les beaux masques, at Salle Carignan.

German :

Von der Theatergruppe Les beaux masques, in der Salle Carignan.

Italiano :

A cura della compagnia Les beaux masques, presso la Salle Carignan.

Espanol :

Por la compañía Les beaux masques, en la Salle Carignan.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE Ortaffa a été mis à jour le 2025-11-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE