PIÈCE DE THEATRE Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11 19:00:00
2026-01-11
Dimanche 11 janvier à 17h > Pièce de théâtre HEDDA .
Hedda, une jeune femme plutôt jolie, plutôt bien faite, avec une bonne situation professionnelle, semble avoir tout pour réussir dans la vie. Sa seule faille sa timidité. Elle va faire la r…
Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Sunday January 11 at 5pm > HEDDA play.
Hedda, a rather pretty, rather well-built young woman with a good professional situation, seems to have everything to succeed in life. Her only flaw is her shyness. She’s going to make the r…
