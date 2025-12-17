PIECE DE THEATRE Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

PIECE DE THEATRE

Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

2026-03-08

Dimanche 8 mars à 17h > La Compagnie Les beaux masques présente Les tatazzz…en vacances à Bergerac.

Résumé Les tatazzz…en vacances à Bergerac sur les traces de l’Homme au grand nez.

Durée: 80mn

Mise en scène: Auriane Quinta

Sans réservation

Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 82 10 33

English :

Sunday March 8 at 5pm > The Compagnie Les beaux masques presents Les tatazzz…en vacances in Bergerac.

Summary: Les tatazzz…on vacation in Bergerac, following in the footsteps of the Man with the Big Nose.

Running time: 80mn

Directed by Auriane Quinta

Without reservation

