PIECE DE THEATRE Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
2026-03-08
Dimanche 8 mars à 17h > La Compagnie Les beaux masques présente Les tatazzz…en vacances à Bergerac.
Résumé Les tatazzz…en vacances à Bergerac sur les traces de l’Homme au grand nez.
Durée: 80mn
Mise en scène: Auriane Quinta
Sans réservation
Salle Escaro mairie de Saint-Cyprien Rue Alexandre Dumas Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 82 10 33
English :
Sunday March 8 at 5pm > The Compagnie Les beaux masques presents Les tatazzz…en vacances in Bergerac.
Summary: Les tatazzz…on vacation in Bergerac, following in the footsteps of the Man with the Big Nose.
Running time: 80mn
Directed by Auriane Quinta
Without reservation
