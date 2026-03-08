Pièce de théâtre Sans filtre Back Step Théâtre Vichy

Pièce de théâtre Sans filtre

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Un théâtre à taille humaine, pensé pour le spectacle vivant.

.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 54 59 56 lebacksteptheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A theater on a human scale, designed for live performance.

L’événement Pièce de théâtre Sans filtre Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations