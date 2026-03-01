Pièce de théâtre Sans mentir Salle le Familial Einville-au-Jard

Pièce de théâtre Sans mentir

Salle le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous le samedi 28 mars 2026 à 20h à la Salle des fêtes Le Familial à Einville-au-Jard pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !,La troupe vous propose une comédie de Xavier Daugreilh, pleine de situations amusantes et de personnages hauts en couleur. Une occasion parfaite de passer un bon moment entre amis, en famille ou entre voisins.

Sans placement Infos et réservations à www.foyer-rural-einville-au-jard.fr et par téléphone.

10€ Adultes(+12ans)/Gratuit -12 ans/ 5€ Membres du foyer.Tout public

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Salle le Familial 1 chemin de la Vignotte Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 83 52 28 foyerrural.einvilleaujard@gmail.com

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English :

Join us on Saturday March 28, 2026 at 8pm at the Salle des fêtes Le Familial in Einville-au-Jard for an evening of laughter and good humor!,The troupe presents a comedy by Xavier Daugreilh, full of amusing situations and colorful characters. A perfect opportunity to spend a good time with friends, family or neighbors.

Information and reservations at www.foyer-rural-einville-au-jard.fr or by phone.

10? Adults(+12years)/Free:-12years/ 5? Household members.

L’événement Pièce de théâtre Sans mentir Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-03-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS