Pièce de théâtre Simone Veille Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube

Pièce de théâtre Simone Veille

Salle La Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Par la compagnie La Troisième Rue .

Salle La Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pièce de théâtre Simone Veille

L’événement Pièce de théâtre Simone Veille Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Pays Basque