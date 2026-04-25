Brides-les-Bains

Pièce de théâtre Surprise-Party Brides fait sa comédie 2026 Jeudi 21 Mai

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dans cette comédie pleine de surprises, deux frères que tout oppose vont se retrouver malgré leurs différences, pour des situations imprévisibles, de l’humour et des rencontres inattendues.

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English : Play: ‘Surprise Party’ Brides fait sa comédie 2026 Thursday 21 May

In this comedy full of surprises, two brothers who are complete opposites are brought together despite their differences, leading to unpredictable situations, humor, and unexpected encounters.

L’événement Pièce de théâtre Surprise-Party Brides fait sa comédie 2026 Jeudi 21 Mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains