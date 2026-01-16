Pièce de théâtre T’emballe pas ! Cussac-Fort-Médoc
Pièce de théâtre T’emballe pas ! Cussac-Fort-Médoc samedi 11 avril 2026.
Pièce de théâtre T’emballe pas !
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Les 3 Coups Médocains de Cussac-Fort-Médoc préparent une comédie en 3 actes de Christian Rossignol T’emballe pas ! .
Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 79 41 38 emile.medina33460@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pièce de théâtre T’emballe pas ! Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-01-14 par Margaux Médoc Tourisme