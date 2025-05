Pièce de théâtre Tous mes rêves partent de Gare Austerlitz – Champigneulles, 16 mai 2025 20:30, Champigneulles.

Meurthe-et-Moselle

Pièce de théâtre Tous mes rêves partent de Gare Austerlitz 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Tarif : 9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

La Ville de Champigneulles vous propose la pièce de théâtre Tous mes rêves partent de la gare d’Austerlitz le vendredi 16 mai à 20h30 à la salle Claude Hartmann.

¿¿¿¿¿ Cinq femmes dans une maison d’arrêt se retrouvent souvent à la bibliothèque après les ateliers. Fatiguées, elles échangent sur le quotidien de la prison, les combines, les relations difficiles avec les autres détenues, et leurs hommes qui les ont oubliées là et ne viennent jamais les voir. Elles partagent un festin de Noël imaginaire quand survient une nouvelle détenue qui a été arrêtée alors qu’on lui avait retiré sa fille Alice et qu’elle s’apprêtait à fuir avec elle.

Elles ont été prises alors qu’elle lui achetait dans une librairie On ne badine pas avec l’amour de Musset. Les cinq filles décident de jouer et de filmer la pièce pour envoyer la vidéo à Alice.

Cette pièce de l’auteur Mohamed Kacimi se veut un hommage à ces femmes recluses, enfermées dans la plus haute des solitudes, souvent, trop souvent même, victimes de la violence des hommes, et qui, privées de tout, parviennent tout de même à réinventer un monde où elles jouent à ne manquer ni de liberté ni d’humanité. »

¿¿ Réservation au 03 83 34 23 33

¿¿ Tarifs

Champigneullais GRATUIT

Extérieur 9€

Étudiants -25 ans 4,50€Tout public

9 EUR.

26 Rue Philippe Martin

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 34 23 00

English :

The Ville de Champigneulles presents the play « Tous mes rêves partent de la gare d?Austerlitz » on Friday May 16 at 8:30pm in the Salle Claude Hartmann.

¿¿¿¿¿ Five women in a prison often meet in the library after workshops. Tired, they talk about their daily lives in prison, the shenanigans, the difficult relationships with the other inmates, and their men who have forgotten them there and never come to see them. They share an imaginary Christmas feast when a new inmate turns up, having been arrested after her daughter Alice was taken away from her and about to flee with her.

They were caught buying Musset?s On ne badine pas avec l?amour in a bookshop. The five girls decide to perform and film the play and send the video to Alice.

This play by author Mohamed Kacimi is a tribute to these reclusive women, locked away in the highest solitude, often, too often, victims of men’s violence, and who, deprived of everything, still manage to reinvent a world where they play at lacking neither freedom nor humanity »

reservations: 03 83 34 23 33

prices

Champigneullais: FREE

Outsiders: 9?

Students -25 years old 4,50?

German :

Die Stadt Champigneulles bietet Ihnen das Theaterstück « Tous mes rêves partent de la gare d’Austerlitz » am Freitag, den 16. Mai um 20:30 Uhr im Saal Claude Hartmann an.

¿¿¿¿¿ Fünf Frauen in einer Haftanstalt treffen sich nach den Workshops oft in der Bibliothek. Müde tauschen sie sich über den Alltag im Gefängnis aus, über Tricks, schwierige Beziehungen zu anderen Insassinnen und ihren Männern, die sie dort vergessen haben und nie zu Besuch kommen. Sie feiern ein imaginäres Weihnachtsfest, als eine neue Insassin auftaucht, die verhaftet wurde, weil man ihr ihre Tochter Alice weggenommen hatte und sie mit ihr fliehen wollte.

Sie wurden erwischt, als sie ihr in einer Buchhandlung Mussets On ne badine pas avec l’amour kaufte. Die fünf Mädchen beschließen, das Stück zu spielen und zu filmen, um das Video an Alice zu schicken.

Dieses Stück des Autors Mohamed Kacimi ist eine Hommage an diese zurückgezogenen Frauen, die in der höchsten Form der Einsamkeit gefangen sind, oft, zu oft sogar, Opfer der Gewalt der Männer sind und denen es, obwohl ihnen alles genommen wurde, dennoch gelingt, eine Welt neu zu erfinden, in der sie spielen, ohne dass es ihnen an Freiheit oder Menschlichkeit mangelt. »

¿¿¿ Reservierung unter 03 83 34 23 33

¿¿¿ Preise:

Einwohner von Champigneull: KOSTENLOS

Außerhalb: 9?

Studenten: -25 Jahre: 4,50?

Italiano :

La città di Champigneulles mette in scena lo spettacolo « Tous mes rêves partent de la gare d’Austerlitz » venerdì 16 maggio alle 20.30 nella Salle Claude Hartmann.

¿¿¿¿¿ Cinque donne detenute in un carcere si ritrovano spesso in biblioteca dopo i loro laboratori. Stanche, parlano della vita quotidiana in carcere, delle marachelle, dei difficili rapporti con le altre detenute e dei loro uomini che le hanno dimenticate lì e non vengono mai a trovarle. Stanno condividendo un immaginario banchetto di Natale quando arriva una nuova detenuta: è stata arrestata dopo che le è stata tolta la figlia Alice e si stava preparando a fuggire con lei.

Sono state sorprese a comprare in una libreria On ne badine pas avec l’amour di Musset. Le cinque ragazze decidono di recitare e filmare l’opera e di inviare il video ad Alice.

Questa pièce del drammaturgo Mohamed Kacimi è un omaggio a queste donne solitarie, rinchiuse nella più grande solitudine, spesso, troppo spesso, vittime della violenza degli uomini, che, private di tutto, riescono comunque a reinventare un mondo in cui giocano a non mancare né di libertà né di umanità »

prenotazioni: 03 83 34 23 33

prezzi:

Champigneullais: GRATIS

Fuori Champigneull: 9?

Studenti -25 anni 4,50?

Espanol :

La ciudad de Champigneulles pone en escena la obra « Tous mes rêves partent de la gare d’Austerlitz » el viernes 16 de mayo a las 20.30 h en la sala Claude Hartmann.

¿¿¿¿¿ Cinco mujeres de una cárcel se reúnen a menudo en la biblioteca después de sus talleres. Cansadas, hablan de la vida cotidiana en la cárcel, de las travesuras, de las difíciles relaciones con las demás reclusas y de sus hombres, que las han olvidado allí y nunca vienen a verlas. Están compartiendo un imaginario banquete navideño cuando aparece una nueva reclusa, que ha sido detenida después de que le quitaran a su hija Alice y se disponía a huir con ella.

Las han pillado comprando en una librería On ne badine pas avec l’amour, de Musset. Las cinco chicas deciden representar y filmar la obra y enviar el vídeo a Alice.

Esta obra del dramaturgo Mohamed Kacimi es un homenaje a estas mujeres recluidas, encerradas en la mayor soledad, a menudo, demasiado a menudo, víctimas de la violencia de los hombres, que, privadas de todo, consiguen aún reinventar un mundo en el que juegan a no carecer ni de libertad ni de humanidad »

reservas: 03 83 34 23 33

precios:

Champigneullais: GRATIS

Fuera de Champigneull: 9?

Estudiantes -25 años 4,50?

L’événement Pièce de théâtre Tous mes rêves partent de Gare Austerlitz Champigneulles a été mis à jour le 2025-05-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY