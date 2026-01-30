Pièce de théâtre Tout bascule Sarrebourg
Pièce de théâtre Tout bascule
Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Samedi 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21
La troupe Les Serins vous propose sa nouvelle pièce, Tout bascule d’Olivier Lejeune. La billetterie ouvrira le sept février sur le site Hello Asso et à l’accueil du centre socioculturel.Tout public
Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 72 66 02 18
The troupe Les Serins presents its new play, Tout bascule by Olivier Lejeune. Tickets will be available on February 7 on the Hello Asso website and at the reception desk of the Sociocultural Center.
