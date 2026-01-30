Pièce de théâtre Tout bascule Sarrebourg

Pièce de théâtre Tout bascule

La troupe Les Serins vous propose sa nouvelle pièce, Tout bascule d’Olivier Lejeune. La billetterie ouvrira le sept février sur le site Hello Asso et à l’accueil du centre socioculturel.Tout public

Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 72 66 02 18

English :

The troupe Les Serins presents its new play, Tout bascule by Olivier Lejeune. Tickets will be available on February 7 on the Hello Asso website and at the reception desk of the Sociocultural Center.

