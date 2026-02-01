Pièce de théâtre Tout ce que vous voulez Guénange

Pièce de théâtre Tout ce que vous voulez

Une comédie d’Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (les auteurs de la pièce Le prénom ) par la Troupe LES COMPLICES la compagnie théâtrale.

Mise en scène par Jean-Marc Bechler avec Aurélie Gratet-Bordas et Fabien Médina.

Lucie, dramaturge talentueuse, est en proie à une crise de la page blanche alors que la première de sa pièce approche. L’arrivée de Thomas, son nouveau voisin sympathique, mais très envahissant, bouleverse son quotidien. Leurs échanges sont drôles et émouvants, mais une question taraude Lucie Va-t-elle retrouver son inspiration avant la première ?Tout public

44 boulevard sous les Vignes Guénange 57310 Moselle Grand Est +33 3 82 82 64 39 culture@guenange.com

A comedy by Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (authors of the play Le prénom ) by Troupe LES COMPLICES la compagnie théâtrale.

Directed by Jean-Marc Bechler with Aurélie Gratet-Bordas and Fabien Médina.

Lucie, a talented playwright, is in the grip of a writer’s block as the premiere of her play approaches. The arrival of Thomas, her friendly but intrusive new neighbor, upsets her daily routine. Their exchanges are funny and touching, but one question lingers in Lucie’s mind: will she find her inspiration again before the premiere?

