Pièce de théâtre Tout est bien qui commence mal THEATRE MUNICIPAL Épinal

Pièce de théâtre Tout est bien qui commence mal

THEATRE MUNICIPAL Rue François Blaudez Épinal Vosges

Début : Dimanche Samedi 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Pièce de Théâtre des jodelles.

Les jodelles interprètent pour vous une comédie en deux actes de JP Martinez.

Depuis des années, Frédérique et Alexandre attendent de pouvoir adopter un enfant. C’est le grand jour.

Mais catastrophe, Alexandre n’est pas au rendez-vous ce lorsque l’inspectrice de l’aide à l’enfance se présente pour évaluer la solidité du couple, le sérieux de leur projet d’adoption.

Frédérique va devoir trouver un moyen pour gérer cette situation délicate.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et sa région.Tout public

.

THEATRE MUNICIPAL Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Les jodelles play.

Les jodelles perform a two-act comedy by JP Martinez.

Frédérique and Alexandre have been waiting for years to adopt a child. Today is the big day.

But disaster strikes when Alexandre doesn’t show up for the appointment, and the child welfare inspector shows up to assess the couple’s solidity and the seriousness of their adoption project.

Frédérique has to find a way of dealing with this delicate situation.

Tickets available from the Epinal Tourist Office.

L’événement Pièce de théâtre Tout est bien qui commence mal Épinal a été mis à jour le 2025-12-27 par OT EPINAL ET SA REGION