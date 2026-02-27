Pièce de théâtre Tranches de bluff à Saint-Martin-de-Bernegoue Foyer rural Saint-Martin-de-Bernegoue
Pièce de théâtre Tranches de bluff à Saint-Martin-de-Bernegoue Foyer rural Saint-Martin-de-Bernegoue samedi 14 mars 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Tranches de bluff est une comédie pétillante signée Jean-Claude Martineau. On y découvre Bertine, une septuagénaire au caractère bien affirmé, qui vit seule dans sa maison un peu vieillissante. Autoritaire et volontiers envahissante, elle supporte mal de voir ses enfants partir en vacances sans elle et n’hésite pas à feindre divers problèmes de santé pour les faire accourir.
Cette année, épaulée par sa voisine Colette, aussi bavarde que malicieuse, elle met au point une supercherie de grande ampleur afin de contraindre toute la famille à passer l’été à ses côtés… .
+33 6 64 31 64 81
