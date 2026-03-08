Pièce de théâtre: Tunnel Le 5 Bis Théâtre et Caetera La Réole

Pièce de théâtre: Tunnel

Le 5 Bis Théâtre et Caetera 5 bis rue Jaganneau La Réole Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Retrouvez la merveilleuse Celine Perra et son équipe. Vous l’aviez découverte la saison dernière dans le spectacle “DOLORÈS” . Elle revient ce mois de mars avec TUNNEL en tant qu’autrice et metteure en scène ! Résumé: Ils sont frères. La quarantaine. Plus ou moins. Deux du même père. Et le troisième d’un autre. Ni fâchés, ni proches, ils ne se voient pas souvent. Leur mère, ancienne chanteuse lyrique, est en train de perdre la tête, d’oublier. Un nouvel A.V.C. menace sérieusement sa vie et oblige Jack, Elvis et Kid à se confronter à la suite. Peut-être la fin. Il est temps de prendre des décisions. Ils vont donc passer une nuit ensemble dans la maison de leur enfance, comme une dernière occasion de trouver sa place, de réparer des blessures, de trouver des réponses…ou pas. .

Le 5 Bis Théâtre et Caetera 5 bis rue Jaganneau La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 70 01 68 relaisculturel@gmail.com

