Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… » Salle de l’Arcanson Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… »

Salle de l’Arcanson 61 av du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03 21:45:00

Date(s) :

2027-04-03

Pièce de théâtre

« Un jour je lui ait dit… »

Par Les Hébergées de La Cale à Scène

Théâtre années 60

Elle décide de tout quitter… Elle va découvrir sa liberté dans un monde en mutation déconcertant face à sa naïveté, source de situations burlesques… .

Salle de l’Arcanson 61 av du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 85 49 lacaleascene@gmail.com

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English : Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… »

L’événement Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… » Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs