Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… » Salle de l’Arcanson Biscarrosse
samedi 3 avril 2027 · Salle de l'Arcanson · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… »
Salle de l’Arcanson 61 av du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03 21:45:00
Date(s) :
2027-04-03
Pièce de théâtre
« Un jour je lui ait dit… »
Par Les Hébergées de La Cale à Scène
Théâtre années 60
Elle décide de tout quitter… Elle va découvrir sa liberté dans un monde en mutation déconcertant face à sa naïveté, source de situations burlesques… .
Salle de l’Arcanson 61 av du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 85 49 lacaleascene@gmail.com
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English : Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… »
L’événement Pièce de Théâtre – « Un jour je lui ait dit… » Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs
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