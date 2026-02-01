Pièce de théâtre Un juge de et avec Fabio Alessandrini Le Bourg Nizerolles
Pièce de théâtre Un juge de et avec Fabio Alessandrini
samedi 28 février 2026.
Le Bourg Centre Culturel Nizerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
19:30:00
20:45:00
2026-02-28
Immersion édifiante dans le quotidien d’un juge en Italie, ce seul en scène s’inspire d’enquêtes et de témoignages recueillis pour façonner ce personnage épris de justice face à la désillusion de sa profession en berne.
Le Bourg Centre Culturel Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 00 nizart10@orange.fr
An edifying immersion into the day-to-day life of a judge in Italy, this one-man show draws on surveys and testimonies to shape a character who is passionate about justice and disillusioned with his profession at half-mast.
