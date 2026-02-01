Pièce de théâtre Un juge de et avec Fabio Alessandrini Le Bourg Nizerolles

Pièce de théâtre Un juge de et avec Fabio Alessandrini

Le Bourg Centre Culturel Nizerolles Allier

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 20:45:00

2026-02-28

Immersion édifiante dans le quotidien d’un juge en Italie, ce seul en scène s’inspire d’enquêtes et de témoignages recueillis pour façonner ce personnage épris de justice face à la désillusion de sa profession en berne.

Le Bourg Centre Culturel Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 75 00 nizart10@orange.fr

English :

An edifying immersion into the day-to-day life of a judge in Italy, this one-man show draws on surveys and testimonies to shape a character who is passionate about justice and disillusioned with his profession at half-mast.

