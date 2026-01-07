Pièce de Théâtre Un Succès Fou place Aletti Vichy
Pièce de Théâtre Un Succès Fou place Aletti Vichy vendredi 3 avril 2026.
Pièce de Théâtre Un Succès Fou
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00
Après le triomphe d’ Une idée géniale sur la scène de l’Opéra de Vichy, Sébastien Castro retrouve José Paul pour une nouvelle comédie originale et brillante.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
After the triumph of Une idée géniale at the Opéra de Vichy, Sébastien Castro reunites with José Paul for a brilliant new original comedy.
