Pièce de théâtre Un trésor sous le potager Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux

Pièce de théâtre Un trésor sous le potager samedi 21 mars 2026.
Rue des Arloings Complexe Polyvalent Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Gratuit de 12 ans
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
2026-03-21 2026-03-22
Un secret, un trésor… et toute la famille pour Noël ! Raymond et Ginette découvrent par hasard un trésor et tentent de garder le secret. Mais quand la famille débarque — sœur fouineuse, enfants imprévisibles et quiproquos en cascade — tout dérape !
Rue des Arloings Complexe Polyvalent Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 23 69 zygomart.theatre@sfr.fr
English :
A secret, a treasure? and the whole family for Christmas! Raymond and Ginette discover a treasure by chance and try to keep it a secret. But when the family turns up nosy sister, unpredictable children and a cascade of misunderstandings everything goes haywire!
