Pièce de théâtre Un trésor sous le potager Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux

Pièce de théâtre Un trésor sous le potager

Rue des Arloings Complexe Polyvalent Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit de 12 ans

Date :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Un secret, un trésor… et toute la famille pour Noël ! Raymond et Ginette découvrent par hasard un trésor et tentent de garder le secret. Mais quand la famille débarque — sœur fouineuse, enfants imprévisibles et quiproquos en cascade — tout dérape !

Rue des Arloins Complexe Polyvalent Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 23 69 zygomart.theatre@sfr.fr

English :

A secret, a treasure? and the whole family for Christmas! Raymond and Ginette discover a treasure by chance and try to keep it a secret. But when the family turns up nosy sister, unpredictable children and a cascade of misunderstandings everything goes haywire!

