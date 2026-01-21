Pièce de théâtre Un trésor sous le potager rue des Champs Frahier-et-Chatebier

Pièce de théâtre Un trésor sous le potager

rue des Champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Compagnie du Grammont présente Un trésor sous le potager

Une pièce écrite par Angélique Sutty. Samedi 18 avril à 20h30.

Tarifs 7€/adulte et 3€ pour les moins de 12 ans.

Réservation au 30 84 27 31 14. .

rue des Champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 31 14

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English : Pièce de théâtre Un trésor sous le potager

L’événement Pièce de théâtre Un trésor sous le potager Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-03-20 par RONCHAMP TOURISME