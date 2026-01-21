Pièce de théâtre Un trésor sous le potager rue des Champs Frahier-et-Chatebier
Pièce de théâtre Un trésor sous le potager rue des Champs Frahier-et-Chatebier samedi 18 avril 2026.
Pièce de théâtre Un trésor sous le potager
rue des Champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
La Compagnie du Grammont présente Un trésor sous le potager
Une pièce écrite par Angélique Sutty. Samedi 18 avril à 20h30.
Tarifs 7€/adulte et 3€ pour les moins de 12 ans.
Réservation au 30 84 27 31 14. .
rue des Champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 31 14
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L’événement Pièce de théâtre Un trésor sous le potager Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-03-20 par RONCHAMP TOURISME