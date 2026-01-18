Pièce de théâtre Une heure de tranquillité Espace culturel Camblanes-et-Meynac

Pièce de théâtre Une heure de tranquillité

Espace culturel Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Michel, passionné de jazz vient de dénicher LE disque introuvable dont il rêve depuis des années. Alors qu’il s’apprête à l’écouter tranquillement, il est tour à tour assailli par son entourage femme, enfant, artisan, voisine… Résolu à avoir la paix et surtout à écouter SON disque, Michel n’hésite pas à s’enferrer dans les pires mensonges pour se préserver ne serait-ce qu’une heure de tranquillité. Une farce virant à l’absurde sur la folie d’un homme a priori ordinaire. Inscriptions auprès de la mairie. .

Espace culturel Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 90 mairie@camblanes-et-meynac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pièce de théâtre Une heure de tranquillité

L’événement Pièce de théâtre Une heure de tranquillité Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-01-13 par OT de l’Entre-deux-Mers