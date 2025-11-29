Pièce de théâtre Vapeurs Le Mas-d’Agenais

Pièce de théâtre Vapeurs

Salle des Fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme de 50 ans à l’heure où commence son invisibilité. A la fois clown et conteuse, elle s’amuse de son corps qui vieillit.

Une épopée intime & burlesque, des premières règles à la ménopause. .

Salle des Fêtes Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Pièce de théâtre Vapeurs

Vapeurs is an invitation to the confidences of a 50-year-old woman as she begins her invisibility. Both clown and storyteller, she pokes fun at her aging body.

German : Pièce de théâtre Vapeurs

Vapeurs ist eine Einladung, die Vertraulichkeiten einer 50-jährigen Frau zu empfangen, in der Stunde, in der ihre Unsichtbarkeit beginnt. Gleichzeitig Clown und Erzählerin, amüsiert sie sich über ihren Körper, der altert.

Italiano :

Vapours è un invito ad ascoltare le confidenze di una donna di 50 anni che inizia a diventare invisibile. La donna, al tempo stesso clown e narratrice, si prende gioco del suo corpo invecchiato.

Espanol : Pièce de théâtre Vapeurs

Vapours es una invitación a escuchar las confidencias de una mujer de 50 años que empieza a hacerse invisible. A la vez payasa y narradora, se burla de su cuerpo envejecido.

