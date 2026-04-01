Pièce de théâtre Vendredi 13 Salle des fêtes Montigny-sur-Canne

Montigny-sur-Canne

Pièce de théâtre Vendredi 13

Salle des fêtes Le Bourg Montigny-sur-Canne Nièvre

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Théâtre Vendredi 13 , 15h salle des fêtes, le Bourg.

Entrée 8€, gratuit 12 ans

Organisé par le Petit Thé’ Atre de Cercy

Infos au 03.45.82.91.61 .

Salle des fêtes Le Bourg Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 82 91 61

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English : Pièce de théâtre Vendredi 13

L’événement Pièce de théâtre Vendredi 13 Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Rives du Morvan