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Pièce de théâtre Vendredi 13 Salle des fêtes Montigny-sur-Canne

Pièce de théâtre Vendredi 13 Salle des fêtes Montigny-sur-Canne dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 58340 Montigny-sur-Canne

Département : Nièvre

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montigny-sur-Canne

Pièce de théâtre Vendredi 13

Salle des fêtes Le Bourg Montigny-sur-Canne Nièvre

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Théâtre Vendredi 13 , 15h salle des fêtes, le Bourg.
Entrée 8€, gratuit 12 ans
Organisé par le Petit Thé’ Atre de Cercy
Infos au 03.45.82.91.61   .

Salle des fêtes Le Bourg Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 82 91 61 

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English : Pièce de théâtre Vendredi 13

L’événement Pièce de théâtre Vendredi 13 Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Rives du Morvan