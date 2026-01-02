Pièce de Théâtre Votez Joséphine ! ☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec

Pièce de Théâtre Votez Joséphine ! ☘️

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

par la compagnie Hent Ar Mor

Portée par la révolte des Penn Sardin, une ouvrière devient une des premières élues en France, à une époque où les femmes ne votaient pas.

Une pièce d’Alain Péron, tirée d’une histoire vraie. .

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

