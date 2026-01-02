Pièce de Théâtre Votez Joséphine ! ☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec
Pièce de Théâtre Votez Joséphine ! ☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec vendredi 27 février 2026.
Pièce de Théâtre Votez Joséphine ! ☘️
Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
par la compagnie Hent Ar Mor
Portée par la révolte des Penn Sardin, une ouvrière devient une des premières élues en France, à une époque où les femmes ne votaient pas.
Une pièce d’Alain Péron, tirée d’une histoire vraie. .
Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
