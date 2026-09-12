Informations pratiques

Montpellier

PIÈCE LES DEUX MOCHES DU FOND

1 Place Georges Frêche Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Découvrez le seul-en-scène de Marie Salanon Louisa, un spectacle sensible, drôle et profondément humain, qui aborde avec finesse des thèmes universels.

Découvrez le seul-en-scène de Marie Salanon Louisa, un spectacle sensible, drôle et profondément humain, qui aborde avec finesse des thèmes universels.

Jeudi 24 septembre 2026

À 20h00

Salle des Rencontres Hôtel de Ville de Montpellier

1, place Georges Frêche 34000 Montpellier

Durée 1h15

Au-delà du spectacle, cette soirée est avant tout un moment de solidarité.

L’ensemble des bénéfices sera reversé au Montpellier Institut du Sein afin de soutenir le financement de soins de support proposés aux femmes atteintes d’un cancer du sein accompagnement psychologique, activité physique adaptée, sophrologie, soins de bien-être, ateliers thérapeutiques et bien d’autres actions favorisant leur qualité de vie.

En réservant votre place, vous participez concrètement au développement de ces accompagnements essentiels et permettez à toujours plus de patientes d’en bénéficier.

Réservation obligatoire .

1 Place Georges Frêche Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Discover Marie Salanon Louisa’s one-woman show—a sensitive, funny, and deeply human performance that delicately explores universal themes.

L’événement PIÈCE LES DEUX MOCHES DU FOND Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER