Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre vendredi 7 novembre 2025.
Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono
Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono dans le cadre du festival Terr’Histoires
.
Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 02 35
English :
Play L’homme qui plantant des arbres by Jean Giono as part of the Terr’Histoires festival
German :
Theaterstück L’homme qui plantant des arbres von Jean Giono im Rahmen des Festivals Terr’Histoires
Italiano :
Spettacolo teatrale L’homme qui plantant des arbres di Jean Giono nell’ambito del festival Terr’Histoires
Espanol :
Obra de teatro L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono en el marco del festival Terr’Histoires
L’événement Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire