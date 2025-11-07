Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono

Pièce L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono dans le cadre du festival Terr’Histoires

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 02 35

English :

Play L’homme qui plantant des arbres by Jean Giono as part of the Terr’Histoires festival

German :

Theaterstück L’homme qui plantant des arbres von Jean Giono im Rahmen des Festivals Terr’Histoires

Italiano :

Spettacolo teatrale L’homme qui plantant des arbres di Jean Giono nell’ambito del festival Terr’Histoires

Espanol :

Obra de teatro L’homme qui plantant des arbres de Jean Giono en el marco del festival Terr’Histoires

