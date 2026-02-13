PIÈCE MONTÉE > JAZZ VOCAL, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

PIÈCE MONTÉE > JAZZ VOCAL Jeudi 19 février, 18h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

Pièce Montée, c’est un groupe de jazz vocal reprenant avec virtuosité, poésie et sensibilité des mélodies bien connues de vos oreilles – mais aussi tout un tas de nouveautés à découvrir. Du jazz à la chanson française en passant par des compositions, ce quatuor mêlant guitare, contrebasse, saxophone, batterie et chant à pleins poumons remplit de joie et d’émotion son auditoire par ses arrangements originaux.

Samuel Devin : Saxophone et chant / Léonard Pauly : Contrebasse et chant / Véra Campos : Batterie et chant / Antoine Soler : Guitare et chant

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Yvelines Île-de-France

PIÈCE MONTÉE > JAZZ VOCAL