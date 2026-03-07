pièce poétique et résiliente Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure

pièce poétique et résiliente

Hameau du Beugnon 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De Mathias Dhellemmes de et par Joseph Dullan .

Pièce poétique et résiliente. Un hymne à la vie qui défie des préjugés.

Une revendication qui élève le beau, l’amour et l’acceptation de l’autre en actes majeurs .

Hameau du Beugnon 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : pièce poétique et résiliente

L’événement pièce poétique et résiliente Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Grand Vézelay