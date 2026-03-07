pièce poétique et résiliente Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure
Hameau du Beugnon 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Début : 2026-05-30 20:30:00
2026-05-30
De Mathias Dhellemmes de et par Joseph Dullan .
Pièce poétique et résiliente. Un hymne à la vie qui défie des préjugés.
Une revendication qui élève le beau, l’amour et l’acceptation de l’autre en actes majeurs .
