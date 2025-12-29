Pièce Psychodrame de la Compagnie 13/31 Vitré

Pièce Psychodrame de la Compagnie 13/31

Pièce de théâtre Psychodrame de la Compagnie 13/31 mise en scène par Lisa Guez, à la salle le Théâtre de Vitré le mardi 28 avril 2026 à 20h30.

Jouer pour soigner. Le psychodrame est une pratique thérapeutique proposée notamment en centre psychiatrique à des personnes qui ont besoin de passer par le corps et le jeu pour mettre à distance leurs souffrances et s’en libérer. Dans un centre pour femmes, six soignantes se retrouvent chaque semaine pour proposer des séances de psychodrame aux patientes. Mais comme dans bien d’autres centres, il n’y a plus de budget et le psychodrame va s’arrêter. Ces soignantes se battent, au coeur de la tempête, pour aller au bout de la thérapie de quatre patientes aux problématiques complexes et douloureuses. Mais peut-être soignent-elles aussi leurs propres blessures à travers le jeu ?

Cette pièce est une écriture collective de plateau. Les actrices, tour à tour patientes et médecins, tissent leurs personnages à partir de recherches de terrain et d’inspirations personnelles. Une exploration libératrice entre thérapie et catharsis des terreurs et des monstres qui peuplent les inconscients féminins.

Durée 2h15

Pour tous dès 15 ans

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

+33 2 23 55 55 80

