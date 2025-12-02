Pièce radio Nouvelles du cosmos Emilie Le Borgne Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Pièce radio Nouvelles du cosmos Emilie Le Borgne

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-02

Dans une ambiance feutrée et intimiste sur le plateau, les spectateurs vivent et expérimentent la diffusion d’une émission radio fictive consacrée à la colonisation de Mars par les Terriens.

English :

In a hushed, intimate atmosphere on the set, spectators experience the broadcasting of a fictitious radio program devoted to the colonization of Mars by Earthlings.

German :

In einer gedämpften und intimen Atmosphäre auf der Bühne erleben und erfahren die Zuschauer die Ausstrahlung einer fiktiven Radiosendung, die sich mit der Besiedlung des Mars durch die Erdlinge befasst.

Italiano :

In un’atmosfera intima e silenziosa sul set, il pubblico assiste alla trasmissione di un programma radiofonico fittizio sulla colonizzazione di Marte da parte dei terrestri.

Espanol :

En un ambiente íntimo y silencioso en el plató, el público vive la emisión de un programa de radio ficticio sobre la colonización de Marte por los terrícolas.

