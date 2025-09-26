Pièce Théâtre Fritement vôtre Rue du 19 mars 1962 Noves

Pièce Théâtre Fritement vôtre Rue du 19 mars 1962 Noves vendredi 26 septembre 2025.

Pièce Théâtre Fritement vôtre

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 20h30. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Théâtre par la Compagnie Variations pièce Fritement vôtre

L’atelier de théâtre adulte de la compagnie Variations vous présente Fritement vôtre

Écrit et mis en scène par Jonathan Bénisty .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 15 communication@noves.fr

English :

Theater by Compagnie Variations « Fritement vôtre » play

German :

Theater von der Compagnie Variations Stück « Fritement vôtre »

Italiano :

Teatro della Compagnie Variations « Fritement vôtre »

Espanol :

Teatro de la Compagnie Variations Obra « Fritement vôtre

L’événement Pièce Théâtre Fritement vôtre Noves a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence