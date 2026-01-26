Pièce théâtre L’opposé du contraire salle des fêtes La Baume-de-Transit

Pièce théâtre L’opposé du contraire

salle des fêtes Rte de Valréas La Baume-de-Transit Drôme

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Une comédie jubilatoire et des acteurs stupéfiants où un tête à tête à huis clos entre un philosophe acariâtre et un peintre de volets plein de bon sens vont bousculer toutes les certitudes.

salle des fêtes Rte de Valréas La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20

English :

A jubilant comedy with amazing actors, in which a tête-à-tête behind closed doors between a cantankerous philosopher and a common-sense shutter painter overturns all certainties.

