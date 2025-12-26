Pièce Théâtre sans animaux, La Ferté-Bernard

Pièce Théâtre sans animaux

Avec Théâtre sans animaux de Jean Michel Ribes, les Tréteaux Vénitiens vous invitent à une plongée joyeuse et revigorante dans l’absurde du quotidien où le rire invite à la réflexion et réciproquement ! Mise en scène par Thibault Guillocher, les vendredi 30 janvier à 20h30 samedi 31 janvier à 20h30 dimanche 1er février à 15h00. Durée de la représentation environ 1h20. Tarifs 10€ normal et 5€ réduit (jeunes de 18 ans, demandeurs d’emploi, CIC GIC,…).

Paiement en espèces ou chèque uniquement. Infos et contact sur les réseaux ou par mail à l’adresse lestreteauxvenitiens@gmail.com .

