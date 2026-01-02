Pièces de théâtre Salle Jeanne d’Arc Arinthod
Pièces de théâtre
Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod Jura
Début : 2026-02-14 20:30:00
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-07
Le groupe théâtral valousien propose plusieurs pièces de théâtre
le 14 février à 20h30
le 21 février à 20h30
le 22 février à 14h30
le 27 février à 20h30
le 28 février à 20h30
le 07 mars à 20h30
Sans réservation au préalable. Sur place buvette, gaufres et Hot-Dogs. .
