Pièces de théâtre Salle Jeanne d’Arc Arinthod

Salle Jeanne d'Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod

2026-02-14
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-07

Le groupe théâtral valousien propose plusieurs pièces de théâtre

le 14 février à 20h30
le 21 février à 20h30
le 22 février à 14h30
le 27 février à 20h30
le 28 février à 20h30
le 07 mars à 20h30

Sans réservation au préalable. Sur place buvette, gaufres et Hot-Dogs.   .

Salle Jeanne d'Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod 39240  

