Pièces de théâtre Notre futur et le contraire des choses

3 la Maligny Les Ulmes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Les deux pièces notre futur de Georges Feydeau et le contraire des choses de Pierre Debuisson vous sont présentées.

Première pièce notre futur de Georges Feydeau (durée 25 min)

Henriette de Tréville, jeune veuve, a organisé un bal au cours duquel elle espère que Monsieur de Neyriss osera se déclarer. Valentine, sa jeune cousine y arrive en avance pour lui confier son secret elle est amoureuse et demande conseil à son aînée sans dire le nom de son prétendant.

Deuxième pièce le contraire des choses de Pierre Debuisson (durée 1h)

Qu’au XVIIIe siècle un valet soit accusé d’être l’amant d’une comtesse alors qu’il ne l’est pas, voilà fort de quoi provoquer la malice dudit valet .

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 29 mars 2026 de 15h à 18h. .

3 la Maligny Les Ulmes 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 99 55 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The two plays notre futur by Georges Feydeau and le contraire des choses by Pierre Debuisson are presented.

L’événement Pièces de théâtre Notre futur et le contraire des choses Les Ulmes a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME