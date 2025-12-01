Pièces en plastique Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Ulrike et Michael embauchent Jessica pour s’occuper de leur maison et de Vincent, leur enfant. Jessica fait le ménage, elle fait à manger, elle s’occupe de Vincent. Elle fait ce que Ulrike et Michael n’ont pas le temps de faire. Peu à peu, elle devient indispensable. Ulrike en fait son amie, Michael sa confidente, et Vincent noue avec elle des liens fraternels. Même Serge

Haulupa, le patron d’Ulrike grand artiste plasticien en fait sa muse.

Jusqu’où cette famille forcera Jessica à mettre à leur disposition son corps et sa personne toute entière ? .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Pièces en plastique

Ulrike and Michael hire Jessica to look after their house and their child, Vincent. Jessica cleans, she cooks, she looks after Vincent. She does what Ulrike and Michael don’t have time to do. Little by little, she becomes indispensable.

German : Pièces en plastique

Ulrike und Michael stellen Jessica ein, damit sie sich um ihr Haus und Vincent, ihr Kind, kümmert. Jessica putzt, kocht und kümmert sich um Vincent. Sie macht die Dinge, für die Ulrike und Michael keine Zeit haben. Nach und nach wird sie unentbehrlich.

Italiano :

Ulrike e Michael assumono Jessica per occuparsi della loro casa e del loro bambino, Vincent. Jessica pulisce, cucina, si occupa di Vincent. Fa quello che Ulrike e Michael non hanno tempo di fare. A poco a poco, diventa indispensabile.

Espanol : Pièces en plastique

Ulrike y Michael contratan a Jessica para que cuide de su casa y de su hijo, Vincent. Jessica limpia, cocina y cuida de Vincent. Hace lo que Ulrike y Michael no tienen tiempo de hacer. Poco a poco, se convierte en indispensable.

