PIED S TRAD ET SOUFFLE CELTIC – CHAPITEAU Port En Bessin-Huppain

PIED S TRAD ET SOUFFLE CELTIC Début : 2025-11-09 à 14:30. Tarif : – euros.

PIED’S TRAD & SOUFFLE CELTICUN VOYAGE MUSICAL DU QUÉBEC À L’Irlande4 MUSICIENS ET 6 DANSEURSPied’S’Trad, c’est des pieds et du trad! C’est des pieds pour taper, du trad pour chanter et le tout pour danser !C’est une cuisine de bons vivants dans laquelle vous trouverez de quoi manger, si vous êtes amateur du « trad » à la sauce de « tcheu nous ». Irlande, Québec, Etats Unis…, toutes ces spécialités sont à la carte, cuisinées à la guitare, l’accordéon, le violon, la contrebasse et j’en passe….ET C’EST LA RENCONTRE ET LA FUSION DES TRADITIONS, GRÂCE À LA COMPAGNIE SOUFFLE CELTIC qui partage la scène avec cette joyeuse équipe de musiciensMUSICIENSSimon de Mes Souliers Sont RougesJacky de Mes Souliers Sont RougesOlivier du Diabl’ Dans La FourcheJosselin du Diabl’ Dans La Fourche

CHAPITEAU PLACE GEORGES SEURAT 14520 Port En Bessin-Huppain 14