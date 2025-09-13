Pieds au plancher – The Sugar Family Espace Beausoleil Pont-Péan

Pieds au plancher – The Sugar Family Espace Beausoleil Pont-Péan Dimanche 21 juin 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

gratuit en extérieur

Avec Pieds au Plancher, impossible de rester assis ! Ce groupe de musicien.ne.s plein d’énergie vous embarque dans l’univers vibrant du square dance, ces danses collectives entraînantes venues d’Amérique du Nord, revisitées avec une touche chaleureuse et festive à la sauce d’ici.

Au son du violon, du banjo et de la guitare, Pieds au Plancher joue pour faire danser. Mais pas n’importe comment : dans une ambiance joyeuse, conviviale et hors du temps, où chacun.e, qu’il soit débutant ou danseur confirmé, trouve sa place sur la piste.

Guidé.e.s par un « caller » (le meneur de danse), les participant.e.s sont invité.e.s à suivre des figures simples et ludiques, à rire, tourner, changer de partenaires, et surtout à partager un moment collectif unique.

Pieds au Plancher crée un véritable tourbillon de bonne humeur. Leur mission ? Rassembler les gens, casser les barrières, et remettre les pied à danser pour faire vibrer les planches… et les cœurs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00.000+02:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28387-0.wb?REFID=LIIJAAAAAAAYAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563