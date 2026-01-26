Pieds de cochon et ris d’agneau 4ème édition !

Durenque Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Évènement proposé par le Comité des fêtes de Durenque

JOURNÉE PIEDS DE COCHON et RIS D’AGNEAU

Bonne ambiance garantie toute la journée !

11h30 14h/ 16h30/ 20h

Menu farçou et salade d’endives pieds de cochon ou ris d’agneau (à preciser lors de la réservation) pommes de terre en persillade saucisse caussenard fouace café -19€

Soirée 19h manu the voice 22h DUO NIVO Minuit DJ COCO.

On vous attend nombreux pour régaler vos papilles !

Attention à vos réservations, les places partent vite !

Réservez dès maintenant pour ne rien manquer au 06 48 15 18 91. 19 .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie

English :

Event organized by the Comité des fêtes de Durenque

