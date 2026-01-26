Pieds de cochon et ris d’agneau 4ème édition ! Durenque
Pieds de cochon et ris d'agneau 4ème édition ! Durenque samedi 28 février 2026.
Pieds de cochon et ris d’agneau 4ème édition !
Durenque Aveyron
Début : Samedi 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Évènement proposé par le Comité des fêtes de Durenque
JOURNÉE PIEDS DE COCHON et RIS D’AGNEAU
Bonne ambiance garantie toute la journée !
11h30 14h/ 16h30/ 20h
Menu farçou et salade d’endives pieds de cochon ou ris d’agneau (à preciser lors de la réservation) pommes de terre en persillade saucisse caussenard fouace café -19€
Soirée 19h manu the voice 22h DUO NIVO Minuit DJ COCO.
On vous attend nombreux pour régaler vos papilles !
Attention à vos réservations, les places partent vite !
Réservez dès maintenant pour ne rien manquer au 06 48 15 18 91. 19 .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie
Event organized by the Comité des fêtes de Durenque
