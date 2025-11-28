Pieds, Mains, Bouche Cie Ni ouïes, Ni notes Centre social Kaléidoscope Le Mans

Pieds, Mains, Bouche Cie Ni ouïes, Ni notes

Centre social Kaléidoscope 9 Rue du Cantal Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-28 09:30:00

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Spectacle musical et découverte des sens | De 6 mois à 6 ans | Résumé du spectacle Une vilaine maladie ? Qui provoque des boutons partout ? Donne de la fièvre ? Non, non non !

Pieds mains bouche ça fait du bruit, du son, de la musique, ça titille les écoutilles et ça débouche les oreilles des grands comme des petits… !

Pieds mains bouche c’est tout en douceur, en surprise et en éclat de rire.

Pieds mains bouche ça sonne, ça chante, ça danse et ça réchauffe l’intérieur.

Pieds mains bouche, ça se partage et ça donne envie d’aller mettre les pieds sur les plumes, les mains sur le violon et de faire vibrer sa bouche.

Pieds mains bouche c’est un petit univers qui s’ouvre à nous et nous chuchote et toi, tu aimes faire quoi avec tes pieds, tes mains et ta bouche ?… |

Vendredi 28 novembre. 2 séances à 9h30 et 10h45 (30 min). Lieu du spectacle Au Centre social Kaléidoscope. Réservations obligatoires au 02 43 84 60 66 (possible à partir du 17 novembre).

Actions CLEAC Ce spectacle a donné lieu à des rencontres et des ateliers de pratiques artistiques avec des élèves de 2 classes de maternelles. .

