Seule en scène, mais jamais seule, Agnès retracera les pas de son grand-père Hagop Zournadjian lors de son exil après le génocide arménien. Transmission d’une histoire familiale et transmission d’un traumatisme intergénérationnel, le spectacle abordera à la fois l’intime et l’universel, les questions passées et très actuelles.Tout public

Place Neruda Allende Centre culturel Pablo Picasso

Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 28 67 com@jarnisy.com

English :

Alone on stage, but never alone, Agnès will retrace the steps of her grandfather Hagop Zournadjian during his exile after the Armenian genocide. Passing on a family history and an intergenerational trauma, the show addresses both the intimate and the universal, past and present issues.

German :

Allein auf der Bühne, aber nie allein, wird Agnès die Schritte ihres Großvaters Hagop Zournadjian während seines Exils nach dem armenischen Völkermord nachvollziehen. Die Aufführung, die eine Familiengeschichte und ein generationenübergreifendes Trauma weitergibt, wird gleichzeitig das Intime und das Universelle, vergangene und sehr aktuelle Fragen ansprechen.

Italiano :

Sola sul palco, ma mai sola, Agnès ripercorrerà i passi del nonno Hagop Zournadjian durante il suo esilio dopo il genocidio armeno. Trasmettendo una storia familiare e un trauma intergenerazionale, lo spettacolo affronterà questioni intime e universali, del passato e del presente.

Espanol :

Sola en el escenario, pero nunca sola, Agnès volverá sobre los pasos de su abuelo Hagop Zournadjian durante su exilio tras el genocidio armenio. Transmitiendo una historia familiar y un trauma intergeneracional, el espectáculo abordará a la vez lo íntimo y lo universal, cuestiones del pasado y del presente mismo.

